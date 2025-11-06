Salud y Belleza
06 nov 2025 , 11:54

¿Por qué una pérdida repentina de audición podría ser una señal de alerta en el cerebro? Esto dicen los expertos

En Ecuador, las enfermedades cerebrovasculares son la tercera causa de muerte, según el INEC.

   
    Una doctora utiliza un otoscopio para realizar una consulta de oído a un anciano durante su cita médica. ( Freepik )
A veces el cuerpo intenta hablar antes de que ocurra una emergencia, pero no siempre sabemos escucharlo. Un ligero mareo, un zumbido persistente o la pérdida de audición en un solo oído pueden ser algo más que simples molestias: podrían ser un llamado de alerta del cerebro.

Los especialistas en salud advierten que estos síntomas, aunque parezcan pasajeros, pueden estar relacionados con un accidente cerebrovascular (ACV), una enfermedad que afecta el flujo de sangre hacia el cerebro y que puede dejar graves secuelas si no se detecta a tiempo.

Según la Organización Mundial de la Salud, el ACV es la segunda causa de muerte en el mundo y la tercera causa de discapacidad combinada, con más de 13 millones de nuevos casos cada año y cerca de 5,5 millones de fallecimientos.

En Ecuador, las cifras no son ajenas a esa realidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2022 las enfermedades cerebrovasculares fueron la tercera causa de muerte, con 4 970 defunciones, solo superadas por las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus.

El oído y su conexión con el cerebro

El oído interno, una de las estructuras más delicadas del cuerpo humano, está directamente conectado al cerebro y depende de una irrigación sanguínea constante. Cualquier interrupción en ese flujo puede alterar su funcionamiento y producir síntomas inmediatos: pérdida repentina de audición, vértigo o zumbidos intensos.

Aunque estos signos suelen confundirse con el estrés o la fatiga, los expertos recomiendan no ignorarlos y buscar atención médica inmediata. Un diagnóstico temprano puede evitar complicaciones graves y marcar la diferencia entre una recuperación favorable y una vida con secuelas permanentes.

Más allá de su función auditiva, el oído puede actuar como un sensor temprano del cerebro, revelando alteraciones que podrían pasar desapercibidas.

