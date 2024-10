¿Por qué los perros y gatos comen pasto? Razones y consejos de expertos

Una tendencia natural de las mascotas es comer hierba, a tal punto que ha se normalizado verlos comiendo monte, e incluso se cree que el consumo de este tipo planta ayuda a aliviar los malestares estomacales o purgarse, ya que en los perros induce al vómito y en los gatos facilita la expulsión de las bolas de pelo presentes en el estómago.

Según expertos en veterinaria, el consumo de césped puede ayudar a mejorar la digestión y contribuir al tratamiento de parásitos intestinales, aunque esta no es su función principal. En una entrevista con Infobae, el médico veterinario Juan Enrique Romero menciona que el consumo de pasto o monte era parte de la dieta normal de sus ancestros.

El veterinario menciona que “los perros son omnívoros, lo que significa que comen carne, así como también plantas. Ya no necesitan los nutrientes que contiene el pasto porque la mayoría de los productos comercialmente preparados para perros son nutritivamente completos, pero ellos no son nutricionistas. No saben ni les importa que ya hayan recibido su cuota de vitaminas y minerales dentro de su comida preparada. Sus instintos les dicen que el pasto es bueno y por eso lo comen”.

El gusto de las mascotas por el césped viene desde sus ancestros, que consumían regularmente la hierba; es por ellos que ellos siguen su instinto de consumir pasto en determinadas temporadas del año. Según la ciencia, el pasto impulsa o incita al vómito, es por ello que lo relacionan como un aliado para aliviar los malestares estomacales.

Un estudio de larga duración mostró que el 90% de perros y gatos consumen pasto de forma habitual u ocasional, raramente se presenta algún tipo de problema de salud.

Además demostraron que, aunque los gatos consumen menos hierba, tienden más a expulsar las bolas de pelo presentes en el estómago.

Si su mascota consume pasto de forma ocasional, no debería preocuparse, sin embargo, debe percatarse que las plantas que ingiera no sean tóxicas, ya que en ese caso podrían presentarse problemas a la salud. De acuerdo con National Geographic, el vómito es una causa colateral del consumo de pasto.

Si después de vomitar su mascota sigue normal, alegre y juguetona, no tiene de qué preocuparse; sin embargo Hills Pet, un portal especializado en salud veterinaria, aconseja que “en todos los casos de ingesta de hierba, controla cuidadosamente el tipo de hierba que consume tu perro. No dejes que coma las plantas que hayan sido tratadas con pesticidas o fertilizantes. En la mayoría de productos para cuidado de césped estará indicado si son seguros o no para mascotas.”

