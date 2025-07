Qué pasa en nuestro cerebro entre los 6 y los 12 años, la etapa "olvidada" en la que construimos nuestra identidad

Cuando volví a casa, estaba de muy mal humor. No recuerdo lo que me pidió mi madre, pero sí mi respuesta. "Claro, tú puedes holgazanear", le espeté, "¡mientras yo tuve que ir a esa fiesta!".

Mayor independencia... e incertidumbre

En busca de amigos

Imaginemos, por ejemplo, la historia de un niño llamado Nicolás que quiere entrar en un equipo de fútbol, pero no cree que lo vayan a aceptar. El entrenador decide incluirlo, pero ¿sabe este que Nicolás aún no es consciente de que entrará en el equipo?

El prinicpio de las dudas sobre uno mismo

Sospecho que esto puede explicar mi mal humor en la fiesta: era la primera vez que me sentía cohibido y solo, y aún no tenía las palabras para expresar por qué me sentía triste y enojado, ni las habilidades para superar la situación y entablar nuevas amistades con gente que no conocía bien.