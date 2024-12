El miembro masculino sufre más lesiones en Navidad que en cualquier otra época

Las fechas navideñas están por llegar, artículos ligados a la salud y los cuidados en estas fechas de excesos no dejan de publicarse en redes sociales. Sin embargo, pese a todas las alertas, es depende de cada internauta escuchar las recomendaciones de los profesionales, o no. Sorprendentemente, esto no tiene que ver únicamente con la forma en que ingerimos alcohol y comidas.

Un estudio científico publicado años atrás ligado a las facturas de los penes y su relación a la época navideña, llamó la atención de medios internacionales. Resulta que, inesperadamente, este tipo de lesiones aumentan "considerablemente" en el último mes del año, mientras muchos pensamos en cascabeles y regalos, otros no.

Especialistas analizaron 3.421 fracturas de miembros que obligaron a hombres a solicitar ayuda médica en centros sanitarios de Alemania. El objetivo del estudio se centraba en conocer si existe o no una época del año en que son más recurrentes. 40 hombres debieron solicitar atención hospitalaria entre el 24 y 26 de diciembre.