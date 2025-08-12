Un estudio revela alarmante presencia de microplásticos en el aire de casas y autos

Un adulto podría inhalar hasta <b>68 000 micropartículas de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/importacion-sorbetes-plasticos-prohibido-ecuador-GH8854686 target=_blank>plástico</a> al día</b> en espacios interiores, según un reciente estudio denominado <i><b>La exposición humana a microplásticos en el aire interior</b></i>,<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/laboratorio-analisis-microplasticos-galapagos-FN9780722 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/calor-al-preparar-biberones-leche-formula-libera-microplastico-IFEC655591 target=_blank></a></b> <i><b></b></i><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/plasticos-ecuador-afectan-costas-guayas-el-oro-esmeraldas-GN8906338 target=_blank></a></b>