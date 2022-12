Los mejores 9 consejos para cuidar tu peso en época navideña

Recomendaciones para mantenerte saludable en Navidad y Año Nuevo

- Valora la capacidad de moderarte en las comidas e intenta no saltarte ninguna, manteniendo un horario regular para las mismas.

- Mantén el horario de actividad física fijada.

¿Qué día cae Navidad 2022 y Año Nuevo 2023?

- "Una vez al año, no hace daño", si aprecias las navidades, disfruta de ellas al máximo, no te obsesiones alrededor de lo que comes.

- Evita compensar, es decir, el no comer durante el día no asegurará que "mantengas tu línea", lo que podría generar es un efecto de hambre tardía y generará ansiedad.