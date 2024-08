"Las mujeres brasileñas están preocupadas por su apariencia y, culturalmente, son más proclives a recurrir a la cirugía plástica", dice la cirujana Renata Magalhães, miembro de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica (SBCP).

"Es completamente normal tener pliegues de piel visibles alrededor de la abertura de la vagina", destaca el NHS, el sistema de salud público británico, que también advierte que la labioplastia tiene riesgos y "el resultado no conducirá necesariamente a una mejor relación con el cuerpo".

¿Qué son las cirugías íntimas?

El NHS advierte que el procedimiento no debe realizarse en niñas menores de 18 años porque los labios aún se están desarrollando después de la pubertad.

Pornografía y redes sociales

"Además, no hay garantía de que se obtenga el resultado que se espera y la cirugía no necesariamente la hará sentir mejor con su cuerpo", afirma el NHS.

"Algunas mujeres quieren una labioplastia porque no les gusta el aspecto de sus labios. Sin embargo, es completamente normal tener pliegues de piel visibles alrededor de la abertura de la vagina".

“Todas las vulvas son normales”

Los expertos advierten que no existe una vulva "ideal" o "perfecta".

"No me refiero a las mujeres que tienen una alteración o una deformidad. Yo digo que todas las vulvas son normales, así como hay senos grandes que algunas mujeres quieren reducir, y senos pequeños que algunas quieren aumentar", dice Magalhães.

"Cuando mis pacientes acuden a mí temiendo que algo no sea normal en su vulva y les digo que es perfectamente normal y que no hay nada malo en su cuerpo, el 90% de ellas se sienten aliviadas".

A pesar del crecimiento de los procedimiento en todo el mundo, los expertos señalan que, en algunos países, las mujeres no pueden acudir a un ginecólogo confiable que las oriente.

Pie de foto, En algunos países, las mujeres no pueden consultar a un ginecólogo de confianza en busca de orientación.

"Ella me dijo: 'Porque mi ginecólogo me preguntaba por qué mis labios menores eran tan horribles. Él dijo: '¿Por qué tus labios menores son tan grandes y feos? ¿Por qué la abertura vaginal es tan ancha? ¿Tuviste un parto natural?' Y es por eso que me operaron'".