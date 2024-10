La detective Sophie Ward de la policía describió cómo Rigby tenía un "dominio absoluto" sobre su víctima y añadió: "Mucha gente piensa que sólo las mujeres pueden ser víctimas de conductas controladoras y coercitivas, pero como demuestra este caso, no siempre es así".

"Me obligaba a dormir en el suelo sin mantas si las cosas no iban como ella quería. Lo hacía para castigarme", dijo.

"No me dejaba ducharme, afeitarme ni usar el baño. Así que tenía que aguantar e intentar llegar al supermercado local, a un pub o a un restaurante”.

"Estábamos en (el almacén) Harrods y ella dijo 'no nos vamos hasta que me compres algo caro'", dijo. "Me arañó a través del jersey, me sangraba el brazo, hasta que me obligó a comprarle algo caro".