Más allá de sus efectos visibles en la piel, el acné puede tener un profundo impacto en la salud mental. Un nuevo estudio de la Universidad de Yale reveló que esta afección se asocia con un mayor riesgo de desarrollar trastornos alimentarios en adultos.

Según la investigación, publicada en la Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, los adultos con acné tienen un 65% más de probabilidades de presentar un trastorno alimentario, incluso si ya existen antecedentes de problemas de salud mental o alteraciones de la imagen corporal.

“Encontramos que el acné se relaciona con una mayor probabilidad de padecer un trastorno de la alimentación en adultos de todo Estados Unidos”, explicó el Dr. Jeffrey Cohen, coautor del estudio y director del Programa de Psoriasis de la Facultad de Medicina de Yale. “Esto debería alertar a los médicos a prestar atención a señales de alerta en estos pacientes y ofrecerles una atención más integral”.

El análisis incluyó a casi 7.400 adultos con acné, comparados con más de 207.000 personas sin la afección. Los resultados sugieren que el acné puede actuar como un detonante en quienes ya presentan cierta vulnerabilidad psicológica, exacerbando preocupaciones por la apariencia o fomentando conductas de restricción alimentaria.

Aunque tradicionalmente se ha relacionado tanto el acné como los trastornos alimentarios con la adolescencia, este estudio se enfocó exclusivamente en adultos desde los 18 años en adelante. Para los investigadores, esto subraya la necesidad de ampliar la atención médica en este grupo etario, y continuar explorando esta conexión en personas de todas las edades.

Ante cualquier señal de alerta, los especialistas recomiendan acudir a un profesional de salud mental. Tratar el acné no solo debería enfocarse en lo físico, sino también en el bienestar emocional del paciente.