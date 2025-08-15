Día Mundial de la Relajación: Un alto necesario para cuidar la salud física y mental

En un contexto global cada vez más acelerado, el Día Mundial de la Relajación, que se conmemora cada 15 de agosto, busca generar conciencia sobre la necesidad de priorizar el bienestar físico y mental. La fecha invita a detener el ritmo cotidiano y adoptar prácticas que reduzcan el estrés, favorezcan el descanso y mejoren la salud integral.

Expertos en salud recomiendan incorporar acciones sencillas pero efectivas para liberar tensiones: