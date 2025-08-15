Día Mundial de la Relajación: Un alto necesario para cuidar la salud física y mental

En un contexto global cada vez más acelerado,<b> el Día Mundial de la Relajación, que se conmemora cada 15 de agosto</b>, busca generar conciencia sobre la necesidad de priorizar el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/bienestar target=_blank>bienestar</a> físico y<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/estres target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/salud target=_blank></a><b></b>