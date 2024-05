El té verde proviene de la planta Camellia sinensis ; es un tipo de té no fermentado . Entre sus principales beneficios se destacan: el favorecimiento a la recuperación muscular después de la actividad física y adicionalmente ayuda a quemar grasas.

Los polifenoles y catequinas, antioxidantes del té, mejoran la sensibilidad a la insulina y regulan los niveles de glucosa en la sangre. Además, combaten el estrés oxidativo, causante del daño celular desarrollo de diabetes.

El té verde y el té negro, tienen efectos antiinflamatorios, esto puede proteger el páncreas, órgano responsable de la producción de insulina. Un estudio de la European Association for the Study of Diabetes evidenció que las personas que consumían por lo menos cuatro tazas diarias tenían 17% menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.