Dificultad para dormir: ¿qué revela sobre tu salud según los expertos?

Conciliar el sueño es fundamental para el bienestar, pero muchas personas luchan por dormirse rápidamente. Esta demora en dormir, conocida como latencia del sueño, podría ser un indicio de complicaciones en la salud, o incluso de la presencia de alguna patología en desarrollo.

De acuerdo con la National Sleep Foundation, el tiempo promedio para quedarse dormido oscila entre 15 y 20 minutos, aunque puede variar según el estado de salud física y mental de la persona. Kristen Casey, psicóloga clínica y especialista en insomnio, explica que, en ciertos casos médicos, puede tardar hasta 40 minutos en conciliar el sueño. Sin embargo, cuando el tiempo es significativamente mayor, esto podría ser una señal de algún problema de salud subyacente.

Contrario a lo que se podría pensar, quedarse dormido inmediatamente después de acostarse no siempre es positivo. Según Dave Rabin, neurocientífico y psiquiatra, dormirse demasiado rápido puede ser una señal de agotamiento extremo, exceso de trabajo o burnout. Esto indica que la persona no está obteniendo el descanso necesario y que su sueño no es lo suficientemente reparador.

El tratamiento para estos problemas depende del nivel de actividad diaria y de la capacidad para incorporar pausas que permitan descansar a lo largo del día. También se recomienda acudir a chequeos médicos para descartar cualquier causa subyacente que esté afectando el sueño, como enfermedades o trastornos mentales. Rabin señala que algunos trastornos, como la depresión, pueden aumentar la fatiga y, en combinación con ciertos medicamentos, generar somnolencia durante el día.

Entre las causas más comunes que interfieren con la capacidad de conciliar el sueño de manera adecuada están: