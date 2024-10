Una de las sustancias más importantes para la salud ósea es la vitamina D, ya que esta contribuye a la absorción del calcio en los huesos, este mineral es fundamental en el sistema nervioso. Además, los músculos lo necesitan para moverse y el sistema inmunitario necesita del calcio y la vitamina D para combatir virus y bacterias.

Lea: La calidad nutricional de las frutas ha disminuido, según un estudio

Según Medline Plus, una deficiencia de vitamina D no solo podría provocar afecciones a los huesos, osteoporosis y raquitismo, sino que también el proceso por el cual los nervios envían mensajes al cerebro se vería afectado. Cuando no se consume la cantidad requerida diariamente de esta vitamina, aparece debilidad en los huesos, músculos e incluso fatiga corporal.

Además, la vitamina D es vital para el movimiento muscular, la transmisión de mensajes del sistema nervioso al cerebro, y el fortalecimiento de las defensas del cuerpo, según la Oficina de Suplementarios Dietarios de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

Lea: Siete superalimentos de origen vegetal que disminuyen el riesgo de desarrollar cáncer

Esta vitamina D se puede obtener de tres maneras, ya sea en la piel, mediante la exposición al sol; consumo de suplementos o mediante la ingesta de alimentos ricos en vitamina D. De acuerdo con un estudio en Sudamérica, a pesar de que las personas tienen la tendencia a estar expuestos al sol por largos periodos de tiempo, existe deficiencia de esta vitamina.