Pero la realidad tiene más matices, según los expertos. Es cierto que más mujeres de alrededor de 30 años experimentarán dificultades para concebir (y, en algunos casos, enfrentarán más riesgos durante el embarazo y el parto) que las mujeres de entre 20 y 30 años. Sin embargo, el declive es un continuo, no un precipicio, y es diferente de una mujer a otra.

"A partir de los 35 años, se acelera el ritmo de disminución en la calidad y cantidad de óvulos", dice Lorraine Kasaven, obstetra-ginecóloga e investigadora clínica del Imperial College de Londres, con especial interés en la fertilidad. "Sin embargo, el ritmo de descenso variará de un individuo a otro".

Por supuesto, no poder quedar embarazada en ese período de tiempo no significa que nunca podrás hacerlo. Otro estudio encontró que, de las mujeres de alrededor de 30 años que no habían concebido después de un año de intentarlo, más de la mitad aún quedaban embarazadas naturalmente después de dos años más si su pareja era más joven; si su pareja tenía 40 años, el 43% lo hacía.