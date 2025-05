El VIH (virus de inmunodeficiencia humana) debilita el sistema inmunológico poco a poco. Si no se detecta ni se trata a tiempo, el daño puede ser severo.

El SIDA es la etapa avanzada del VIH, cuando el sistema inmune está tan debilitado que no puede combatir infecciones ni enfermedades comunes. Pero hoy, con acceso a medicamentos, es completamente posible vivir con VIH sin llegar a esa fase.

No importa tu orientación sexual, género, edad o estilo de vida. Cualquier persona sexualmente activa puede adquirir el virus. No se trata de grupos “de riesgo”, sino de prácticas sin protección. La prevención y la información son para todos.

Una gran parte de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen. Hacerse la prueba es un acto de amor propio y también de cuidado hacia los demás. Detectarlo a tiempo mejora el tratamiento y evita daños al sistema inmune.

El VIH no se transmite por abrazar, compartir platos, usar el mismo baño, besar o tocar. Solo se transmite a través de sangre, semen, fluidos vaginales o leche materna. Vivir con alguien con VIH no implica ningún riesgo si no hay contacto con esos fluidos.