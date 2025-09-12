Salud y Belleza
Cinco señales de que tu colon no está funcionando bien

Cambios en los hábitos intestinales, sangrado y dolor persistente pueden ser alertas tempranas del cáncer de colon.

   
El colon, con casi dos metros de longitud, cumple un papel clave en el sistema digestivo, ya que procesa los alimentos no digeridos por el intestino delgado, absorbe agua, vitaminas y minerales, y finalmente forma y almacena las heces. Su buen funcionamiento depende, entre otros factores, de la hidratación y de mantener hábitos saludables.

Aunque no existe una forma certera de evaluar su estado, la presencia de deposiciones regulares, blandas pero formadas y fáciles de evacuar, es considerada una señal de buena salud intestinal. Sin embargo, cuando se presentan cambios persistentes, pueden ser advertencias de que algo no anda bien.

Según Essential Health, el cáncer colorrectal puede alterar el tránsito intestinal, la digestión y la eliminación de desechos. Especialistas advierten que los síntomas no siempre son exclusivos de este tipo de cáncer, por lo que solo un médico puede hacer un diagnóstico preciso. Es por ello que hoy te traigo los cinco signos a los que tienes que prestar atención:

  • Cambios en los hábitos intestinales: Diarrea o estreñimiento frecuentes, sensación de vaciado incompleto, urgencia repentina por evacuar y heces muy delgadas pueden indicar obstrucciones.
  • Heces con sangre: Ya sea sangre roja brillante o heces oscuras como alquitrán, este síntoma siempre debe ser evaluado por un profesional.
  • Sensación de llenura constante: Hinchazón o malestar abdominal tras ingerir poca comida podría estar relacionado con un tumor o con otros trastornos gastrointestinales.
  • Dolor abdominal persistente: Calambres, exceso de gases o molestias que empeoran con el tiempo son una señal de alarma.
  • Pérdida de peso inexplicable: Cuando no hay cambios en la dieta ni en la actividad física, pero el peso disminuye, puede deberse a que el cuerpo no absorbe bien los nutrientes o a que el tumor consume gran parte de la energía.

    • Pero un colon saludable se refleja en deposiciones de buena consistencia, sin sangrado y fáciles de evacuar, hay que mantenerse hidratado, llevar una dieta equilibrada y acudir a controles médicos regulares son claves para prevenir complicaciones.

    Los especialistas recomiendan consultar a un médico ante cualquier síntoma persistente, ya que la detección temprana puede marcar la diferencia en el tratamiento del cáncer de colon.

