Cinco señales de que tu colon no está funcionando bien

El colon, con casi dos metros de longitud,<b> cumple un papel clave en el </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sistema-digestivo target=_blank>sistema digestivo</a><b>, </b>ya que procesa los alimentos no digeridos por el intestino delgado, absorbe agua, vitaminas y minerales, y<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/salud target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/cuantas-tazas-de-cafe-son-demasiadas-los-riesgos-BA10102452 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cancer target=_blank></a><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/especialistas target=_blank></a><b></b><b></b>