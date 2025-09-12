Cinco señales de que tu colon no está funcionando bien

El colon, con casi dos metros de longitud, cumple un papel clave en el sistema digestivo, ya que procesa los alimentos no digeridos por el intestino delgado, absorbe agua, vitaminas y minerales, y finalmente forma y almacena las heces. Su buen funcionamiento depende, entre otros factores, de la hidratación y de mantener hábitos saludables.

Aunque no existe una forma certera de evaluar su estado, la presencia de deposiciones regulares, blandas pero formadas y fáciles de evacuar, es considerada una señal de buena salud intestinal. Sin embargo, cuando se presentan cambios persistentes, pueden ser advertencias de que algo no anda bien.

Según Essential Health, el cáncer colorrectal puede alterar el tránsito intestinal, la digestión y la eliminación de desechos. Especialistas advierten que los síntomas no siempre son exclusivos de este tipo de cáncer, por lo que solo un médico puede hacer un diagnóstico preciso. Es por ello que hoy te traigo los cinco signos a los que tienes que prestar atención: