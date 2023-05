Archivo personal

A Daiane Lima le dieron 27 puntos de sutura, luego de retirarle el tumor.

"Mi autoestima se acabó. No podía mirarme al espejo y evitaba salir a la calle. Todo el mundo me preguntaba qué había hecho y por qué tenía una cicatriz. No salí de casa durante mucho tiempo porque no quería que me vieran. Por no hablar de que la gente hace bromas que me hacen daño, como llamarme gorda. No tienen ni idea de por qué mi cuerpo está así", dice, señalando que los medicamentos la llevaron a engordar.