Cambiar o combinar el tratamiento es más eficaz que aumentar la dosis

Cuando un antidepresivo no da resultados, la mejor salida no siempre es aumentar la dosis, así lo demuestra un reciente estudio clínico liderado por investigadores del CIBERSAM, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, que señala que cambiar el medicamento o combinarlo con psicoterapia puede ser más eficaz para quienes sufren depresión resistente.

El estudio, publicado en The British Journal of Psychiatry y denominado DEPRE’5, analizó la evolución de 257 personas con diagnóstico de depresión mayor que no respondieron adecuadamente a un primer tratamiento con ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina), la clase de antidepresivos más usada actualmente.

Lea más: Cuán higiénicas son realmente las piscinas públicas

Los investigadores compararon cinco estrategias diferentes: