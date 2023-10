1. ¿Puedes resfriarte por pasar frío?

2. ¿Ayuda ponerse un ajo dentro de la nariz?

El moco no solo ayuda a atrapar y eliminar patógenos, incluidos los virus, sino que también contiene anticuerpos y puede reducir el grado de infecciosidad y propagación de los virus. Entonces esta no es una buena idea.

El ajo contiene una variedad de compuestos que pueden irritar la nariz, y recuerda que meterte algo dentro de ella no es una gran idea.

Podría dañar el revestimiento y provocar sangrado o incluso atascarse. Por lo que realmente no ayuda y podría ser dañino.

3. ¿Pueden los remedios a base de hierbas prevenir los resfriados?

Algunos ensayos han demostrado un pequeño efecto preventivo, pero la evidencia no muestra reducciones estadísticamente significativas en los niveles de enfermedad.

4. ¿Puede ayudar la vitamina C?

El científico Linus Pauling, ganador del premio Nobel, sugirió que la vitamina C en dosis altas podría ser un tratamiento eficaz para muchas infecciones virales.

Pero una revisión Cochrane, un sistema muy sólido en el que investigadores evalúan la evidencia, encontró que la vitamina C no previene los resfriados, pero puede reducir su duración en algunos casos.

Dado que los suplementos de vitamina C de alrededor de 200 mg por día se consideran de bajo riesgo, algunos sugieren que esta es una estrategia razonable para acortar los efectos de un resfriado.

5. ¿Evita la vitamina D los resfriados?

Lamentablemente, no existen curas milagrosas para el resfriado común. Algunas sugerencias pueden ser útiles y generalmente no son perjudiciales, como obtener suficiente vitamina C y D.