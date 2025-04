Su madre intervino y la llevó a hacerse una liposucción para eliminar la grasa del vientre y las piernas.

Costo físico

Pero Abby insiste en que no se arrepiente de las operaciones y cree que su madre tomó la decisión acertada en el pasado.

La influencia de las redes

Pero gran parte de esta belleza está hecha para la pantalla. Con filtros y anillos de luz, los resultados pueden parecer impecables. En la vida real, el efecto suele ser extraño: un rostro que no es ni humano ni infantil.

Aplicaciones de cirugía estética como SoYoung (New Oxygen) y GengMei (More Beautiful o Más Hermosa en español), que afirman ofrecer un análisis algorítmico de las "imperfecciones faciales", son cada vez más populares.

"Me dice que tengo bolsas en los ojos. ¿Me aumento la barbilla? Eso ya lo he hecho".

"Sentía la piel como si tuviera cemento debajo"

"He visto a muchos pacientes cuya primera operación fue una chapuza porque acudieron a lugares sin licencia", afirma Yang.

Desesperada por reparar el daño, Yue Yue acudió a clínicas conocidas que encontró en las redes sociales, pero las reparaciones no hicieron más que empeorar las cosas.

"Arruinó mi carrera"

Cada año, decenas de miles de personas como Yue Yue son víctimas de clínicas de estética sin licencia en China. Pero incluso algunas clínicas autorizadas y cirujanos cualificados no siguen estrictamente las normas.

Había sido operada de la nariz en una clínica autorizada de Guangzhou llamada She's Times por el Dr. He Ming, que se describía como su "cirujano jefe" y experto en cirugía de la nariz.

Pero en realidad el Dr. He no estaba plenamente cualificado para realizar la operación sin supervisión y no había obtenido su licencia de cirujano plástico de la Comisión Provincial de Salud de Guangdong.