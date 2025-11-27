Los usuarios de Instagram sobreestiman la adicción a las redes sociales

Una investigación realizada en la Universidad del Sur de California, en los Estados Unidos, asegura que las personas que utilizan frecuentemente Instagram podrían sobreestimar su grado de adicción a la plataforma, ya que para ellos el uso de redes sociales es un hábito y no una adicción. Lea: Las redes sociales reconfiguran nuestro cerebro El estudio fue realizado con 1 204 adultos estadounidenses y publicado en la revista científica Scientific Reports.

Los datos revelan que la adicción a redes sociales es un riesgo para la salud

La adicción a una sustancia o acción generalmente se caracteriza por un conjunto de síntomas que incluyen dificultades para controlar el uso, experimentar ansias de usar, experimentar síntomas de abstinencia cuando no se usa y continuar usando a pesar de las consecuencias negativas o el riesgo de daño. Ian Anderson y Wendy Wood encuestaron a una muestra aproximadamente representativa de 380 usuarios estadounidenses de Instagram, el 50 % de los cuales eran mujeres y tenían una edad promedio de 44 años. Los participantes describieron su nivel de adicción a Instagram y se les evaluó para detectar síntomas de uso adictivo. Los autores descubrieron que, si bien el 18 % de los participantes coincidía al menos parcialmente en su adicción a Instagram y el 5 % estuvo bastante de acuerdo, solo el 2 % presentó síntomas que indicaban riesgo de una posible adicción. Lea: ¿Cuánto tiempo es demasiado usando redes sociales?

Presencia de la evaluación del uso de las redes sociales en medios periodísticos