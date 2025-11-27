Redes
27 nov 2025 , 17:30

Los usuarios de Instagram sobreestiman la adicción a las redes sociales

Un estudio realizado con usuarios de Instagram revela que el uso de redes sociales puede ser o no un adicción.

   
  • Los usuarios de Instagram sobreestiman la adicción a las redes sociales
    Una persona usa el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya ( David Zorrakino / Europa Press )
Fuente:
Europapress
user placeholder

Europapress
Canal WhatsApp
Newsletter

Una investigación realizada en la Universidad del Sur de California, en los Estados Unidos, asegura que las personas que utilizan frecuentemente Instagram podrían sobreestimar su grado de adicción a la plataforma, ya que para ellos el uso de redes sociales es un hábito y no una adicción.

Lea: Las redes sociales reconfiguran nuestro cerebro

El estudio fue realizado con 1 204 adultos estadounidenses y publicado en la revista científica Scientific Reports.

Los datos revelan que la adicción a redes sociales es un riesgo para la salud

La adicción a una sustancia o acción generalmente se caracteriza por un conjunto de síntomas que incluyen dificultades para controlar el uso, experimentar ansias de usar, experimentar síntomas de abstinencia cuando no se usa y continuar usando a pesar de las consecuencias negativas o el riesgo de daño.

Ian Anderson y Wendy Wood encuestaron a una muestra aproximadamente representativa de 380 usuarios estadounidenses de Instagram, el 50 % de los cuales eran mujeres y tenían una edad promedio de 44 años. Los participantes describieron su nivel de adicción a Instagram y se les evaluó para detectar síntomas de uso adictivo.

Los autores descubrieron que, si bien el 18 % de los participantes coincidía al menos parcialmente en su adicción a Instagram y el 5 % estuvo bastante de acuerdo, solo el 2 % presentó síntomas que indicaban riesgo de una posible adicción.

Lea: ¿Cuánto tiempo es demasiado usando redes sociales?

Presencia de la evaluación del uso de las redes sociales en medios periodísticos

Además exploraron una posible causa de esta discrepancia mediante la evaluación de las descripciones del uso de las redes sociales en artículos periodísticos publicados en medios estadounidenses entre noviembre de 2021 y noviembre de 2024.

Identificaron 4 383 artículos que mencionaban la frase adicción a las redes sociales y 50 que mencionaban la frase hábito de las redes sociales. Esto sugiere que el uso frecuente de las redes sociales tiende a describirse como una adicción en los artículos periodísticos estadounidenses. Los autores sugieren que esto podría influir en la percepción que los usuarios tienen sobre su uso de las redes sociales.

Lea: ¿Realmente las redes sociales son perjudiciales para tu salud?

Utilizando una segunda muestra de 824 usuarios adultos estadounidenses de Instagram, los autores investigaron los posibles efectos negativos de etiquetar el uso frecuente de Instagram como una adicción.

Descubrieron que incitar a los participantes a considerar su uso de las redes sociales como una adicción se asociaba con una menor sensación de control sobre su uso de Instagram y una mayor culpa, tanto a sí mismos como a la plataforma, por su uso excesivo.

En conjunto, los hallazgos sugieren que etiquetar el uso frecuente de las redes sociales como una adicción por parte de los medios de comunicación y otras instituciones podría contribuir a que los usuarios de Instagram sobreestimen su grado de adicción a la plataforma y, además, afectar negativamente su percepción del uso de las redes sociales.

Lea: El desafío de desconectarse: cómo los adolescentes lidian con la abstinencia del celular

Temas
redes sociales
Instagram
estudio
adicciones
plataforma digital
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas