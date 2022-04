Twitter prueba en su versión web funcion para desetiquetarse de conversaciones

Twitter está implementando en fase de pruebas una herramienta que permite desetiquetar al usuario para bloquear las menciones indeseadas en hilos de conversación de la red social, con el objetivo de que pueda tener un control de sus notificaciones.

La compañía lleva tiempo trabajando en una función que permite a un usuario 'desetiquetarse' de los 'tuits' donde se le ha mencionado, con el objetivo de desvincularse de conversaciones de las que no quiere formar parte. Ahora la ha empezado a probar en la Web.

"Estamos experimentando con 'Unmentioning', una forma de ayudarte a proteger tu paz y retirarte de las conversaciones", ha señalado la compañía en su cuenta de Twitter Safety.

Twitter para la web comenzará a desplegar un botón en el apartado de Opciones de las publicaciones --representado con tres puntos horizontales--, que presentará como 'Salir de esta conversación'.

Una vez pulsado, se muestra una ventana en la que se explican las consencuencias de elegir esta opción: se desetiqueta la cuenta o nombre de usuario, se detienen las futuras menciones y las notificaciones.

No obstante, Twitter ha especificado que el hecho de abandonar una conversación no implica que los usuarios ya no puedan acceder a ella o visualizarla.