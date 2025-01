¿Qué es la Teoría de Febrero y por qué está causando furor en TikTok?

La Teoría de Febrero es una tendencia viral en TikTok que ha ganado popularidad en los últimos días, especialmente a medida que se acerca el Día de San Valentín. Esta teoría se basa en la idea de que, en el mes de febrero, es más probable experimentar cambios románticos significativos, como enamorarse de alguien inesperado o incluso que un ex vuelva a tu vida, llevándote a una relación que jamás imaginaste.

Aunque febrero es conocido como el mes del amor y la amistad, con el 14 de febrero como el día más romántico del año, en TikTok cobra fuerza la creencia de que este mes tiene una energía especial para los sentimientos. Los usuarios de la plataforma afirman que, en este mes, es posible encontrar el amor de manera sorpresiva o reavivar una antigua relación, lo que puede resultar en una inmensa felicidad.

Lea: Charly García emociona a sus seguidores con su última aparición en redes sociales

Una tiktoker, por ejemplo, compartió en un video cómo había cerrado las puertas al amor, pero en febrero conoció a alguien con quien ahora lleva cuatro años de relación, diciendo: "la vida te golpea rápido". Este tipo de experiencias lleva a otros a manifestar el amor a través de esta teoría, utilizando la plataforma para atraer relaciones románticas en su vida.

Según algunos creadores de contenido, esta teoría es certera para encontrar el amor, pero expertos sugieren que no solo se trata de reavivar viejas llamas, sino también de atraer nuevas personas, especialmente si nacieron en febrero. Un artículo de la revista The Thab menciona que muchos usuarios emplean la canción Love on the Brain de Rihanna para reforzar sus deseos amorosos en esta temporada.

Lea: Vuelve la niña viral de los villancicos: ¿En realidad es ella?

Desde un punto de vista científico, se cree que entre los meses de febrero y abril es cuando más personas se conocen y se forman relaciones, lo que refuerza la idea de que la energía de este mes favorece los encuentros románticos. Sin embargo, también existe la creencia de que febrero es el mes del déjà vu, donde los ciclos, como relaciones pasadas, tienden a repetirse. Esta idea se expresa en el popular comentario "uno vuelve donde fue feliz", lo que sugiere que las personas tienden a regresar a relaciones o amistades previas.

Aunque no hay evidencia científica que respalde la Teoría de Febrero, esta sigue siendo un tema de debate entre los usuarios de TikTok. Para muchos, es una forma divertida y esperanzadora de manifestar el amor, y aunque no todos creen en su efectividad.

Lea: Estos son los celulares que no podrán usar WhatsApp a partir de enero de 2025