"Stealthing": "No sabía que era una violación hasta que me pasó a mí"

Hace dos años Gemma (no es su nombre real) tuvo relaciones sexuales con un hombre que se quitó el condón sin su conocimiento o consentimiento.

El "stealthing", o la extracción no consensuada del condón, es una violación según la ley de Reino Unido, pero sólo ha habido un enjuiciamiento exitoso, y eso fue en 2019.

"No sabía nada sobre el stealthing hasta que me pasó", le dijo a BBC Newsbeat.

"Fue sólo después que me di cuenta de lo que había hecho y me sentí muy molesta y preocupada.

"Tomé la píldora del día después, pero cuando no tuve mi período al mes siguiente, me hice una prueba de embarazo".

'Me dijo que eran £50 por un aborto'

"Estaba realmente enojada, sensible y confundida. Le envié un mensaje de texto al chico, pero a él no le pareció que era un gran problema y me dijo que 'solo costaba unas £50 abortar', pero cambió mucho mi vida.