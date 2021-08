Síndrome de Tourette: Sweet Anita, la streamer que triunfa en Twitch pese a sus exabruptos involuntarios

"Se siente como si estuvieras siendo físicamente obligada a decir estas cosas", cuenta. "Siento este impulso muy fuerte. Y si no lo hago, entonces me quedo increíblemente estresada y distraída".

Cuando siente que se acerca el tic, para ella es "agonizante" y explica que estaría dispuesta a reprimirlo si no tuviera una gran sensación de alivio después.

¿Qué es el síndrome de Tourette?

"Hay términos y condiciones en Twitch que dicen que no puedes ser abusivo, no puedes usar insultos raciales y fóbicos, y mis tics me obligan a hacerlo", señala.