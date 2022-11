Significado del rimel seco: lo que está detrás de esta tendencia en redes sociales

Yo me entregué completamente a él y me aferré a la idea de que era el rímel perfecto para mí. Incluso mi madre lo conoció y notó lo lindo que era, pero con el tiempo se deterioró y se puso raro... ”, señala el poema.

Esto causó confusión en algunos internautas varones que no entendieron bien a que se refiere el tema, mientras que otros hasta hicieron muchos memes: pero el origen de esta tendencia no se trata sobre el maquillaje de ojos.

De esta forma, varios usuarios de TikTok y Twitter comenzaron a comentar sobre sus experiencias de relaciones amorosas pero utilizando la analogía del rímel.

“Todos me decían que busque otro tipo de rímel, que había demasiados en el mundo, pero para mí, el era el único :(”, “el rimel me cambió por otros ojos.... y no hablo del rimel”, o “solía pintar muy lindo pero eso duraba poco”, son algunos de los mensajes que colocaron diversas usuarias en TikTok.

Otras mujeres utilizaron sus redes sociales para narrar vivencias con el ‘rímel’: “Amoooo mi rímel y lo tengo hace años. Me fascina su empaque, adoro su contenido y me deja las pestañas tal cual como las quiero”. “El rímel que yo tenía le arreglaba las pestañas a otra y al final me robó 7 millones de pesos”, o “Como el último rímel que compré salió defectuoso, ahora me cepillo las pestañas yo sola”.

También hubo comentarios sobre infidelidad. "Me atreví a probar el rímel de mi mejor amiga y me gustó mucho más que el que yo tenía. "Mi rímel actual era de otra, pero ella casi no lo usaba". "Yo tengo más de un rímel, por si alguno se me seca o me aburre".

Incluso, la famosa actriz colombiana Lina Tejeiro utilizó la tendencia del rímel para hablar de su anterior relación con el cantante Juan Duque.