Por otro lado, para algunos, este deseo es un reflejo de falta de afecto paternal, el comentario venía, en su mayoría, por parte de un grupo hombres, abriendo debate en la plataforma antes llamada Twitter, a lo que una de las usuarios respondió: "Al decir 'un hombre que resuelva', no hablamos de ser unas mantenidas o no levantar un plato. Desde que tengo uso de razón resuelvo todo sola, sin embargo es genial saber que estás con una persona que no te deja sola en momentos difíciles y sabe actuar en situaciones de emergencia".

No creerás las millonarias ganancias de los influencers más populares del 2023

Mientras que algunos se enojaban por lo dicho, otros, en cambio brindaban consejos a sus seguidores con respecto a lo que el nuevo meme en tendencia, mismo que transparenta un deseo mayoritario, significaba en realidad, y que en ciertos lados, se espera que sea de ambos lados de la moneda.