Yeana Noles Vivero, la carismática niña de cinco años que se ganó el corazón de millones de personas en TikTok, ha desaparecido repentinamente de los videos en la cuenta que comparte con su madre, Johanna Vivero. Yeana se hizo famosa por sus videos de baile, peinados y su participación en el reality show ecuatoriano ‘Soy El Mejor’, donde compartía la pantalla con sus padres, Johanna y Harry Noles, mejor conocido como Don Harry. La cuenta conjunta de madre e hija cuenta con más de 4 millones de seguidores que están desconcertados ante la ausencia de la pequeña.

La preocupación entre los seguidores comenzó a crecer cuando la cuenta de TikTok cambió su nombre de usuario al de la madre, y los nuevos videos ya no incluían a Yeana. Rápidamente surgieron especulaciones sobre la razón de su ausencia. Algunos rumores sugirieron que Johanna podría haber perdido la custodia de su hija por supuestamente monetizar con la imagen de la niña. Otros temían que Yeana estuviera pasando por problemas de salud.

Para aclarar la situación, Johanna Vivero publicó un video en el que explicó que su decisión de no mostrar a Yeana en los videos fue tomada para proteger a su hija. La madre reveló que había recibido amenazas contra la vida de Yeana, lo que la llevó a optar por mantener a la niña fuera de las redes sociales. "Yeana está bien", afirmó Johanna en el video, haciendo hincapié en que la niña no ha sufrido ningún daño. Sin embargo, por la seguridad de Yeana, la madre decidió que lo mejor era no exponerla en los videos.

