¿Qué pasará con TikTok en Ecuador?

Ante el cierre de TikTok en Estados Unidos el próximo 19 de enero, surgen inquietudes sobre el futuro de la plataforma en otros países, incluidos los de América Latina. Aunque algunos países, como India, ya prohiben el acceso a la aplicación, es Estados Unidos el caso que más llama la atención a nivel global.

En Ecuador, por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre la posible prohibición de TikTok. La plataforma sigue operando con normalidad, sin restricciones, y está disponible para su descarga tanto en dispositivos iOS como Android.

De acuerdo con un artículo de The New York Times, una de las principales razones que llevan a la decisión de varios gobiernos de bloquear la aplicación se relaciona con preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos de los usuarios. A medida que se intensifican los debates, la situación sigue siendo incierta, pero por ahora, en Ecuador no se aplicarán restricciones.

