Profesora insulta a un alumno sin cubrebocas en una escuela de EE.UU.

Una maestra de secundaria de Poynette, en Wisconsin, EE.UU. insultó este martes a un estudiante que no llevaba mascarilla tras haber sido vacunado contra el covid-19. Un video que recoge el choque dialéctico entre ambos se ha vuelto viral en la Red.

En la grabación se ve al joven sentado en el piso de la escuela, mientras la educadora, que no ha sido identificada, lo tilda de imbécil y de irrespetuoso.

"¡No me importa si estás vacunado, idiota!", le grita la mujer mientras lo señala. "No quiero enfermar y morir. Hay otras personas a las que puedes infectar solo porque estás vacunado. ¿Sabes qué? No eres una persona especial por aquí [...]. Eres un imbécil", continuó.