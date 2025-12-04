Un mapache se emborrachó en una licorería de Virginia, Estados Unidos

Un mapache se emborrachó tras beber varias botellas en una licorería del estado de Virginia, en Estados Unidos. Acabó desmayado en el baño del establecimiento, según informaron autoridades locales.

Un oficial del Departamento de Protección Animal del condado de Hanover, al norte de la ciudad de Richmond, encontró al animal tirado junto al inodoro, el sábado 29 de diciembre en la mañana, después de recibir una llamada de la tienda.

Fotografías distribuidas por las autoridades muestran un pasillo del establecimiento con más de una decena de botellas de alcohol tiradas en el suelo, algunas rotas, y varios charcos. Otra imagen muestra al mapache durmiendo en el baño entre el inodoro y la papelera.

"El oficial Martin aseguró al bandido enmascarado y lo transportó al refugio para ponerse sobrio antes de ser interrogado", bromeó la agencia en un comunicado publicado en Facebook.

