Un mapache se emborrachó en una licorería de Virginia, Estados Unidos

Un mapache se emborrachó tras beber varias botellas en una licorería del estado de Virginia, en Estados Unidos. Acabó desmayado en el baño del establecimiento, según informaron autoridades locales.