04 dic 2025 , 07:58

Un mapache se emborrachó en una licorería de Virginia, Estados Unidos

La Policía trató con humor el caso del mapache emborrachado.

   
    Composición de dos fotografías; primera imagen muestra los estantes revueltos y las botellas con alcohol rotas y tiradas al suelo. En la otra imagen está el mapache borracho y desmayado en el baño de la licorería.( EFE )
user placeholder

Redacción
Un mapache se emborrachó tras beber varias botellas en una licorería del estado de Virginia, en Estados Unidos. Acabó desmayado en el baño del establecimiento, según informaron autoridades locales.

Un oficial del Departamento de Protección Animal del condado de Hanover, al norte de la ciudad de Richmond, encontró al animal tirado junto al inodoro, el sábado 29 de diciembre en la mañana, después de recibir una llamada de la tienda.

Fotografías distribuidas por las autoridades muestran un pasillo del establecimiento con más de una decena de botellas de alcohol tiradas en el suelo, algunas rotas, y varios charcos. Otra imagen muestra al mapache durmiendo en el baño entre el inodoro y la papelera.

"El oficial Martin aseguró al bandido enmascarado y lo transportó al refugio para ponerse sobrio antes de ser interrogado", bromeó la agencia en un comunicado publicado en Facebook.

¿Qué pasó con el mapache?

En el comunicado informaron que "(el mapache) después de unas horas de sueño y sin signos de lesión (que no sean tal vez una resaca y malas decisiones de vida), fue liberado a salvo de vuelta a la naturaleza, con la esperanza de que haya aprendido que el allanamiento de morada no es la respuesta".

El Departamento de Protección Animal de Hanover opera un refugio para el cuidado especializado de animales sin hogar. El mapache es un animal de bosque que habita cerca de ríos, aunque ha aprendido a vivir también en áreas urbanas.

