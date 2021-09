La trágica muerte en 2018 de Avicii, el DJ superestrella al que Google le dedica su Doodle

La muerte en 2018 del DJ sueco Avicii -al que Google le dedica su Doodle este miércoles, día en el que habría cumplido 32 años- dejó a sus seguidores y colegas de la industria en profundo shock.

Su talento supremo para crear melodías pop-house lo convirtió en uno de los principales productores de ese género.

Tenía 28 años cuando se quitó la vida y ya había conseguido abarrotar conciertos en diferentes partes del planeta, trabajar con algunos de los cantantes más famosos del mundo y acumular miles de millones de reproducciones de sus creaciones en diferentes plataformas de internet.

Pero en su camino hacia la consagración como DJ, Avicii sufrió problemas de salud y no terminó de ajustarse a la vida de una superestrella de la industria de la música tecno.

De una escuela sueca al pop

Su nombre era Tim Bergling y había nacido en Estocolmo en 1989.

FUENTE DE LA IMAGEN,BJORN LARSSON ROSVALL /TT NEWS AGENCY/VIA REUTERS Pie de foto, El artista colaboró con los grandes de la música, entre ellos, Madonna, Coldplay, David Guetta o Lenny Kravitz.

Su madre es la actriz Anki Liden, quien protagonizó "My Life as a Dog", una película del director sueco Lasse Hallstrom que fue nominada al Oscar.

En una oportunidad, Avicii dijo que la sensibilidad del pop sueco había ejercido una gran influencia sobre él.

"Crecimos cantando grandes canciones folclóricas. Por eso nuestro sentido de la melodía es bueno, es que te crías con eso en ti. Considero que eso moldea a todo el mundo".

"Pero también crecí conociendo a gente como Eric Prydz y Swedish House Mafia, quienes estaban en el mismo vecindario".

Cuando lo descubrieron

El DJ británico Pete Tong descubrió a Avicii cuando el joven sueco participó en un concurso de talentos hace una década.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Pie de foto, El DJ en octubre de 2013.

Avicci consiguió un triunfo aplastante con una pieza que Tong terminó lanzando, con su sello discográfico, con el título "Manman".

"Claramente él tenía un talento impresionante para construir melodías y mostró una gran madurez en la forma en que unía las pistas", señaló Tong en una entrevista con el periódico británico Evening Standard en 2014.

"(Su talento) es natural. Mi único lamento es que no lo firmé con un contrato más largo", añadió.

Alcazando nuevos "Levels"

Después de conseguir la fama con una serie de piezas, su popularidad explotó con la canción "Levels" en 2011.

FUENTE DE LA IMAGEN,AFP/GETTY IMAGES Pie de foto, Asistentes en uno de sus conciertos en Budapest en 2015.

La obra, que combina un ritmo vibrante y eufórico, consiguió la certificación de platino por sus ventas discográficas en al menos 10 países.

El éxito se volvió su aliado con otro himno de las pistas de baile como "I Could be the One" que realizó con Nicky Romero y con la canción country "Wake Me Up", que canta Aloe Blacc.

Aunque Avicii desarrollaba diferentes fórmulas, sus hits más exitosos tenían los mismos elementos: producciones house escapistas, solistas invitados que les daban a sus piezas más profundidad y las hacían más accesibles y, por encima de todo, melodías irresistibles.

Cuando se llegó a sugerir que él no hacía "música real", el DJ le dijo al Standard: "Se dibujan melodías, se dibujan las progresiones de los acordes. Estás haciendo música. Mozart escribió en un papel. Los DJ escribimos en computadoras. Realmente no veo la diferencia".

Una superestrella entre los DJ

Los éxitos siguieron ocupando las primeras posiciones de las listas de hits de diferentes países con canciones como "Hey Brother", "You Make Me", "The Nights" y "Waiting For Love".

FUENTE DE LA IMAGEN,AFP Pie de foto, Tras conocerse la noticia, compañeros de profesión y artistas de todas partes del mundo no tardaron en expresar su cariño por el DJ.

La revista especializada en música Billboard alabó sus producciones, pese a describir su estilo un poco "cursi".

Avicii encabezó festivales de música en diferentes países y se convirtió en el primer DJ EDM (siglas en inglés de Música Electrónica Dance) en realizar una gira mundial.

De acuerdo con la revista Forbes, en 2015 llegó a ganar US$19 millones.

Realizó colaboraciones con Coldplay, Rita Ora, Sia, Lenny Kravitz, Leona Lewis y Robbie Williams.

También participó en la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol de 2014 y en la celebración de la boda del príncipe Carl Philip de Suecia.

Conciertos para ayudar

En 2012, Avicii se embarcó en un tour de 27 fechas por Estados Unidos que llevaba por título: "House for Hunger" ("House por el Hambre"), con la promesa de destinar US$1 millón a Feeding America, una organización de caridad que combate el hambre en Estados Unidos con bancos de alimentos para las comunidades más desfavorecidas.

FUENTE DE LA IMAGEN,EPA Pie de foto, En un concierto en Lisboa en 2016.

"Descubrí cuando empecé a hacer dinero que realmente no lo necesitaba", dijo en una oportunidad. "Cuando tienes semejante exceso de dinero, te das cuenta de que no necesitas tanto y lo más sensato y completamente obvio es dárselo a la gente que está pasando necesidades".

El DJ también apoyó otras causas benéficas.

En 2015, abordó los problemas de tráfico humano y violencia pandillera cuando dirigió los videos de "For a Better Day" y "Pure Grinding".

"Todas las canciones tienen una historia que quería contar", señaló Avicii.

Los problemas de salud

Los problemas de salud del artista comenzaron en enero de 2012 cuando pasó 11 días en el hospital por una pancreatitis aguda, supuestamente causada por el exceso de alcohol.

FUENTE DE LA IMAGEN,INSTAGRAM/AVICII VIA REUTERS Pie de foto, Avicii en Sudáfrica en un selfie que publicó en su cuenta de Instagram en enero de 2018.

"Beber se convirtió en una rutina para mí, pero es imposible seguir haciendo giras y tomando al mismo tiempo porque vas a colapsar", le indicó al diario Standard. "Especialmente cuando estás tocando en 320 shows al año".

Regresó al hospital en 2013 y se le recomendó que la vesícula biliar le fuese extirpada.

No lo quiso hacer y siguió haciendo giras, pero en 2014 se vio obligado a someterse a la cirugía.

Los doctores descubrieron que su apéndice se había roto y también se lo extirparon.

"Me tomé un mes, pero realmente no fue un mes libre", le dijo a Billboard.

"Estuve en el estudio 12 horas al día y luego volví a las giras. Es difícil decir que no en esta industria. Uno quiere tocar todo y estar en todas partes".

El alto precio de las giras

Por sus problemas de salud, en 2016 anunció que se retiraba de las giras.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Pie de foto, El DJ sueco se convirtió en la última década en uno de los grandes nombres de la música electrónica.

"Es algo que tenía que hacer por mi salud", le dijo al sitio web Hollywood Reporter. "La escena no era para mí. No eran los espectáculos ni la música. Siempre eran las cosas que rodean eso, cosas que no se me daban naturalmente".

"En general soy más bien una persona introvertida. Siempre fue muy duro para mí. Pienso que me cargué de mucha energía negativa".

Tras el anuncio de su retiro, dijo que tenía que "recuperar su vida privada" y que se estaba "enfocando en mí mismo por primera vez en mucho tiempo".

"Obviamente esta ha sido la decisión más difícil que he tomado en mi vida", indicó. "Pero hasta ahora me ha beneficiado tremendamente en términos de mi bienestar. Desde hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz como ahora".

Su último concierto fue en Ibiza en agosto de 2016.

El músico se suicidó el 20 de abril de 2018 en su habitación de hotel en Omán.

Un año después de la tragedia, su padre le dijo a la cadena CNN que no creía que su hijo hubiera planeando su quitarse la vida y que muchos factores, incluido un horario apretado, "lo dejaron fuera de control".