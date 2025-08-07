Instagram integra una nueva funcion para repostear publicaciones

Instagram, la red social enfocada en el video y la fotografía, trae en su nueva actualización una nueva función, la cual permite a sus usuarios repostear una publicación.

La nueva función permite ver en el feed cuando uno de los contactos o personas a las que se sigue ha reposteado una publicación. Esto se indica con un nuevo emoji de color morado con flechas blancas; este es el distintivo que señala que uno de los contactos ha reposteado dicha publicación.

La nueva función permite también responder al reposteo con un mensaje privado al usuario, y también dar me gusta. Esto se suma a la función ya existente que permite ver cuándo los contactos dan me gusta a alguna publicación.

Para repostear una publicación, tan solo se debe presionar sobre el símbolo de las flechas que se señalan mutuamente. Esta función compartirá el contenido en el feed de las personas que siguen la cuenta y también permite dejar un comentario, el cual aparecerá en forma de nube dentro de la publicación reposteada.

Esto también cuenta con un apartado especial en el perfil de cada usuario, sumado a esto llegara una notificacion de todas las personas que le den me gusta a la publicacion que el usuario reposteo.

