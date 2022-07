Instagram detiene la prueba del 'feed' a pantalla completa y otros cambios de la aplicación

Instagram va a detener las pruebas que estaba llevando a cabo en el rediseño de su aplicación, como la introducción del 'feed' a pantalla completa o la transición de los vídeos al formato de 'reels'.

La red social, propiedad de Meta, ha anunciado esta paralización tras recibir un aluvión de críticas por parte de sus usuarios, que estaban en contra de que la plataforma adoptara características similares a las de TikTok.

Concretamente ha sido Adam Mosseri, director de Instagram, quien ha dado a conocer esta noticia tan solo dos días después de que reiterase su intención por priorizar los vídeos de los 'reels' en lugar de centrar su apuesta por publicaciones estéticas del 'feed'.

LEA: Instagram prueba a convertir todas las publicaciones con videos en 'reels'

"Me alegro de habernos arriesgado. Si no fracasamos de vez en cuando es porque no estamos pensando con suficiente ambición o con suficiente audacia", ha reconocido el directivo en una entrevista para Platform.

Mosseri ha indicado que, tras implementar estas pruebas, el equipo de Instagram necesita "dar un gran paso atrás" y descubrir cómo quieren avanzar para volver "con algún tipo de nueva idea o iteración" después de lo aprendido con este movimiento.

Este cambio de dirección se produce también días después de que el CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, anunciase que modificaciones en el apartado de 'Recomendaciones', donde aseguró que duplicaría la cantidad de contenido.

LEA: Instagram introduce las compras directamente desde el chat

Lo hizo en durante la presentación de resultados económicos correspondientes al segundo semestre, donde el presidente ejecutivo de la tecnológica informó que Meta daría un impulso al denominado Motor de descubrimiento.

Tal y como comentó Zuckerberg, la empresa se centraría en priorizar publicaciones aleatorias de otros usuarios, en lugar de mantener su enfoque habitual.

Actualmente, este se centra en ofrecer a sus usuarios mayor contenido publicado por otros incluidos en su lista de Amigos de Facebook o a los que sigue en Instagram.