"Influencer" renta embarcación para "navegar" por Medellín sin saber que esa ciudad no tiene mar

Un joven influencer mexicano, que planificaba sus vacaciones familiares en Colombia, rentó un catamarán que supuestamente iba a partir de "una playa" de Medellín, sin percatarse que esa ciudad no tiene salida al mar.

Mauricio López, que en sus redes sociales es conocido como Mau López, contó la graciosa, pero también aleccionadora historia en su cuenta de TikTok.

Señaló que ni siquiera dudó que Medellín no tenía salida al mar porque el cantante "Maluma siempre sube el mar". El artista colombiano es originario de esa ciudad.

Indicó que su familia le había encomendado reservar "un barco para pasear" mientras estaban en el país cafetero, donde pasarán las festividades navideñas.

"Pensé que era realmente sencillo, me pasaron el contacto y solamente debía mandar un mensaje con la fecha", relató.

López y su familia tenían planificado visitar Medellín, Bogotá y Cartagena, y tenían previsto realizar actividades distintas en cada una de esas ciudades.

"Mi mamá me escribe y me dice: 'Mau, reservaste el barco para las fechas que vamos a estar en Medellín y en Medellín no hay mar'", dijo el influencer, quien tiene más de 8,3 millones de seguidores en TikTok.