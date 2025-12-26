Redes
Un fotógrafo captura a renos descansando bajo auroras boreales y se vuelve viral

Las fotografías de renos con un espectáculo de luces naturales de fondo se viralizan en redes sociales por su belleza única y real.

   
    Fotografía de renos descansando bajo auroras boreales( @eventyr )
Redacción
Las fotografías que enseñan una escena registrada en el norte de Europa ha recorrido el mundo por mostrar un instante poco común: un reno recostado sobre la nieve mientras las auroras boreales iluminan el cielo.

La imagen fue captada en Noruega por el fotógrafo Even Tryggstrand y destaca por retratar con claridad un momento propio de las regiones árticas, volviéndose viral rápidamente en las redes sociales.

¿Qué especie se puede apreciar en la fotografía?

Los renos, conocidos también como caribús, son animales característicos de las zonas frías del hemisferio norte. Su presencia se extiende por la tundra y la taiga de América del Norte, Europa y Asia. Con el paso de los años, esta especie se ha integrado al imaginario navideño, principalmente por su relación con las historias asociadas a Santa Claus.

La especie cuenta con varias subpoblaciones adaptadas a distintos territorios. En el archipiélago de Svalbard, en Noruega, habita uno de los renos más pequeños, cuya altura ronda los 68 centímetros a la cruz. En cambio, el caribú de la tundra se encuentra entre los que viven más al norte del continente americano y presenta adaptaciones que le permiten resistir temperaturas extremas.

Conoce algunas curiosidades del Caribú

Entre sus características menos conocidas está su capacidad visual. A diferencia del ojo humano, los renos pueden percibir parte del espectro ultravioleta, lo que les facilita orientarse en paisajes cubiertos de nieve y con escasa luz, una condición habitual en su entorno natural.

La fotografía tomada en Noruega pone en evidencia ese equilibrio entre el entorno natural y la adaptación biológica de la especie, ofreciendo una mirada cercana a una escena cotidiana del Ártico que pocas veces puede observarse.

