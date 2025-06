Elefante en Tailandia irrumpe en una tienda

Un elefante hambriento irrumpió en un local de la provincia de Nakhon Nayok en busca de comida, y el momento quedó grabado en video.

Se trata de un elefante salvaje, identificado por los locales como Plai Ari, protagonizó una escena poco común en la provincia de Nakhon Nayok, Tailandia, al meterse en una tienda, al parecer, en busca de algo para comer. Este particular visitante no es del todo desconocido en la zona, ya que según informes, no es la primera de sus travesuras.

El animal rompió una de las paredes del establecimiento, y una vez adentro, el elefante usó su trompa para alcanzar y consumir arroz y otros alimentos que encontró a su paso, causando un gran susto y algunos daños materiales en el local.