Aterrorizada, Heejin, que no es su verdadero nombre, no respondió, pero las imágenes siguieron llegando. En todas ellas, su rostro había sido unido a un cuerpo en pleno acto sexual, utilizando una sofisticada tecnología deepfake.

"Me quedé petrificada, me sentí muy sola", declaró Heejin a la BBC.

Un proceso sistemático y organizado

Ah-eun explicó que a una víctima de su universidad la policía le dijo que no se molestara en seguir adelante con su caso, porque sería demasiado difícil atrapar al autor. De paso, "no era realmente un delito", pues "las fotos eran falsas".

Un asunto de corresponsabilidad

En el centro de este escándalo está la aplicación de mensajería Telegram. La aplicación es conocida por tener una postura de moderación de "toque ligero" y durante años ha sido acusada de no hacer lo suficiente para controlar el contenido y, en particular, los grupos.

Sexismo estructural

Aumentarán las penas

"Ahora no puedo estar segura de que no cometan esos delitos a mis espaldas, sin que yo lo sepa", afirma. "Me he vuelto hipervigilante en todas mis interacciones con la gente, lo que no puede ser bueno".