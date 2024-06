Sin embargo, es importante señalar que este mensaje no tiene fundamento alguno en términos reales. Se trata, en realidad, de una ingeniosa broma que ha sido creada mediante trucos y manipulaciones dentro de la aplicación . Aunque ha logrado captar la atención de muchos y ha generado una ola de preguntas y especulaciones , no hay motivos para preocuparse por la autenticidad del mensaje.

Es importante recordar que WhatsApp tiene políticas estrictas contra el envío de spam y cadenas de mensajes. No debes enviar estos tipos de mensajes a personas que no conoces o que no te tienen agregado en sus contactos.

Si WhatsApp detecta esta actividad, puede suspender temporalmente tu cuenta. Además, si muchas personas te bloquean en un corto período, también podrías enfrentar una suspensión.