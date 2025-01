Una azafata es despedida por bailar twerking en TikTok

Nelle Diala, exazafata de Alaska Airlines, perdió su empleo tras publicar un video en TikTok en el que bailaba twerking dentro de un avión vacío. Este tipo de baile, considerado sexualmente sugestivo por algunos, generó un debate en redes sociales y le costó su puesto de trabajo.

La azafata, que acababa de superar su periodo de prueba en la aerolínea, aprovechó que el avión estaba vacío para grabar el video y publicarlo en su cuenta personal con el mensaje: "Ghetto bitch till I D-I-E, don’t let the uniform fool you”, en español Perra del ghetto hasta la muerte, no dejes que el uniforme te engañe. El video acumuló más de 84 000 visualizaciones en pocas horas y desató una discusión en TikTok sobre el profesionalismo y las políticas laborales.

Aunque algunos usuarios defendieron la publicación argumentando que era un video inofensivo, otros lo criticaron como una falta de respeto y profesionalismo debido a que Nelle llevaba el uniforme de la aerolínea. La controversia llevó a la compañía a tomar medidas rápidas, acusándola de infringir las políticas internas sobre redes sociales.

En una campaña de recaudación de fondos publicada en GoFundMe, Diala afirmó que el despido fue injustificado y denunció un acto discriminatorio al no permitirle explicarse. Según la exazafata, el video no pretendía dañar la reputación de la empresa ni causar malentendidos, "el video se volvió viral de la noche a la mañana, pero en lugar de recibir amor y apoyo, enfrenté un escrutinio inesperado", escribió.

El despido de Nelle Diala dividió a la opinión pública. Mientras algunos apoyan la decisión de la empresa argumentando que las acciones de la azafata comprometieron su imagen profesional, otros consideran que la medida fue excesiva, ya que el video no tenía intenciones maliciosas.

