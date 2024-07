Así puedes crear imágenes de perfil en WhatsApp con Inteligencia Artificial

De acuerdo con WABetaInfo , un portal especializado en noticias de WhatsApp, la IA podrá crear fotos del usuario en lugares como el bosque, la playa o incluso el espacio exterior . Además, se espera que la tecnología pueda adaptarse a otras aplicaciones de Meta, como Instagram o Facebook, aunque esto no se ha confirmado todavía.

Actualmente, varios usuarios Beta también pueden valerse de la Inteligencia Artificial para la creación de stickers e imágenes con IA en los chats, para ello solo se debe solicitar el comando que se desee y la IA genera las imágenes.

Esta opción aún está en desarrollo y no está habilitada en la aplicación, aunque en el futuro estará disponible para que los usuarios la activen o no. Es importante destacar que los usuarios Beta acceden antes a las características nuevas de la app.

¿Qué son los usuarios Beta?

Los usuarios Beta se encargan de evaluar las nuevas características antes del lanzamiento oficial de alguna función y así hacer una retroalimentación para corregir y mejorar antes de lanzar la versión oficial a todo público.