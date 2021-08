¿Qué salió mal con los millennials, la generación que pasó de ser ambiciosa a ser infeliz?

Y para empeorar las cosas, la generación millennial ahora reciben las miradas desdeñosas de la generación Z, la que le sigue, y para quienes gran parte de lo que se asocia con millennials es visto como vergonzoso.

Entonces, ¿qué fue lo que salió mal para los millennials? Y ¿realmente fracasaron?

La respuesta de muchos investigadores es, ante todo, que la culpa no es exactamente de los millennials: es principalmente el estado de la economía.

La generación "más desafortunada en la historia de EE.UU."

En EE.UU. el informe de junio de 2020 de The Washington Post nombró a la generación millennial como "la más desafortunada en la historia de EE.UU."

Los hitos de cada generación

Los puntos clave, dice Jason Dorsey, son el aumento considerable en el costo de vida (particularmente en la educación y, en muchas ciudades del mundo, la vivienda) y el alcance cada vez más global de eventos que podrían no haber tenido tanto impacto si no vivéramos en un mundo tan interconectado.

"Hasta la llegada de GenZ, los millennials eran la generación más similar (entre sí) en el mundo. ¿Significa que las personas son iguales? No. Pero sí significa que tienen muchas similitudes en su forma de pensar sobre la comunicación, entretenimiento, cultura, participación en la política", dice el especialista.

"Las economías están mucho más conectadas, al igual que los sistemas bancarios y las cadenas de suministro. Y, si nos fijamos en los empleos, muchos de los grandes empleadores son multinacionales. Así que la generación tiene una sensación de interconexión que antes no existía", agrega.

"Los millennials se han vuelto más conscientes de los eventos globales porque el flujo de información y la interconexión ha significado que algún evento que no era necesariamente global terminó volviéndose global".

"No me refiero a la categoría de eventos como las guerras mundiales, sino a la idea de que una crisis bancaria en un país tiene un efecto tan grande en otros y se extiende por todo el mundo. Eso es muy significativo", indica Dorsey.

"Economía compartida" e inseguridad laboral

"Nuestras encuestas muestran que no esperaban trabajar en una sola empresa durante toda su vida, o tener el mismo empleador por el resto de sus vidas. (...) Así que hay una sensación de entusiasmo y libertad, la idea de que 'puedo crear mi propia carrera', pero al mismo tiempo existe la desventaja: los empleadores pueden no ofrecer los mismos beneficios que antes en seguros, seguros de salud, etc."