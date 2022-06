¿Por qué Turquía cambió de nombre a Türkiye?

La Secretaría General de Naciones Unidas ha introducido el cambio de nombre de Turquía por Türkiye en los foros internacionales tras la carta oficial enviada por el Gobierno turco al respecto a la ONU.

La misiva fue recibida el 1 de junio con la firma del ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu y dirigida al secretario general Antonio Guterres, solicitando el uso de "Türkiye" en lugar de "Turquía" para todos los asuntos.

El portavoz ha explicado, en un comunicado recogido en su página web, que el cambio de nombre del país se hizo efectivo desde el momento en que se recibió la carta.

"El proceso que comenzamos bajo el liderazgo de nuestro presidente Recep Tayyip Erdogan para aumentar el valor de la marca de nuestro país debe finalizar", tuiteó Cavusoglu el martes.

"No es un problema, no depende de nosotros aceptar o no aceptar", ha explicado Dujarric a la cadena CNN. "Los países son libres de elegir la forma en que quieren ser nombrados. No sucede todos los días, pero no es inusual que los países cambien sus nombres. Uno que me viene a la cabeza es Côte d'Ivoire (Costa de Marfil), que solía llamarse en inglés Ivory Coast y solicitaron Côte d'Ivoire", ha agregado el portavoz.