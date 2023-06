En las redes sociales circuló un audio en el que el joven repartidor, por supuesto, también argentino, le mandó un audio a su mamá sobrecogido de emoción , rompiendo en llanto, al darse cuenta de que el que estaba detrás de Antonela no era otro que su ídolo.

"Yo no pensé que fuera la casa de Messi, pero cuando llegué estaban todos los policías y los de seguridad. lo vi a Messi así a lo lejos y lo saludé así y me levantó la mano y yo ahí me largué a llorar de emoción", dijo Juan Pablo.