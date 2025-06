¿Tienes un ex que siempre vuelve? Revisa si está en esta lista de signos que no sueltan

Aunque creemos haber cerrado un capítulo o etapa, para algunas personas los lazos emocionales tienen un poder que los atrapa en un ciclo de idas y venidas. Según la astrología, esta tendencia puede estar influenciada por las energías de ciertos signos del zodiaco, que crean nostalgia y un deseo de revivir lo que quedó en pausa.

Cáncer encabeza esta lista por su naturaleza profundamente emocional y sensible. Cuando un Cáncer se enamora, lo hace de forma intensa, por lo que dejar ir no es nada fácil para ellos. Tras una ruptura, tienden a idealizar el pasado y a guardar los recuerdos con especial cariño. No se mueven por orgullo, sino por una búsqueda por sanar viejas heridas emocionales, lo que abre la puerta a un posible retorno si sienten que aún hay asuntos por resolver.

Otro signo de agua que vive el amor con gran intensidad y un toque de fantasía es Piscis. Este signo a menudo confunde sus propios recuerdos y sentimientos con supuestas señales del destino. Un Piscis puede regresar a una relación pasada completamente convencido de que existe una posibilidad real de reconciliación, dejándose guiar por su visión romántica.

