Las 8 ciudades de EE.UU. que un turista debería visitar, según el Centro Ecuatoriano Norteamericano

Washington D.C.

La Gran Manzana

Es reconocida como la capital del mundo. Abarca atractivos históricos como el Empire State, Central Park y la Estatua de la Libertad.

Sus cinco distritos acogen a habitantes de todo el mundo, lo que hace que esta ciudad sea la de mayor diversidad cultural del país.

Solo Nueva York recibe cerca de 13 millones de turistas anualmente.

Esta impactante cifra responde no solo a sus imponentes edificaciones, sino a la gran variedad de barrios de distintas nacionalidades que pueden encontrarse. Por ejemplo, vecindarios como Chinatown, Little Italy, Little Odessa y Little India, que representan una adaptación de la cultura norteamericana junto a las tradiciones de los países originarios de las familias que allí residen.