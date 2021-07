Shou ga nai: el término japonés que puede ayudar a lidiar con la frustración

Esta frase, o una variante más formal de la misma, shikata ga nai, es usada con frecuencia en situaciones comunes que en general son negativas pero que no te dejan más alternativas que tener que superarlas. Una traducción libre al castellano sería algo como "no hay nada que hacer".

¿Un concepto universal?

Existen frases similares a shou ga nai en distintas culturas alrededor del mundo. En inglés, por ejemplo, se dice "esto es lo que es" (it is what it is). "Así es la vida" (C´est la vie) es algo similar en francés. En islandés, þetta reddast tiene un sentido similar.