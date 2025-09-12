Curiosidades
12 sep 2025 , 13:55

Señales tempranas que podrían anticipar un divorcio, según expertos

Desde la crítica persistente hasta la indiferencia emocional, entender estas señales puede ser clave para intervenir antes del divorcio.

   
    En la imagen se observa a una pareja de novios peleando. ( Pixabay - Referencial )
Redacción
Redacción
Los estudios de psicología relacional identifican patrones de comportamiento que pueden advertir sobre una crisis matrimonial inminente. Desde la crítica persistente hasta la indiferencia emocional, entender estas señales puede ser clave para intervenir antes del divorcio.

1. Críticas constantes, desprecio, defensividad y bloqueo emocional

El psicólogo John Gottman identifica cuatro comportamientos—crítica dura, desprecio, actitud defensiva y bloqueo emocional (“stonewalling”)—que predicen con alta precisión la probabilidad de divorcio. Estas conductas conforman lo que denomina los “cuatro jinetes del apocalipsis” relacional, según publica Psychologytoday.

Lea: Daddy Yankee demanda a su exesposa por USD 12 millones por destruir correos y desvío de fondos

2. Retiro emocional y desconexión

Una pareja puede aún compartir el mismo espacio físico, pero emocionalmente sentirse distante. La comunicación superficial y la convivencia como compañeros de cuarto son señales claras de una separación por abandono afectivo, previo al divorcio legal.

Lea: En el Registro Civil se han legalizado 7 504 divorcios, hasta abril de 2025

3. Comunicación rota y falta de intimidad real

Cuando la comunicación se reduce a tareas cotidianas y temas operativos, sin conversaciones profundas o expresiones de afecto, esto indica una erosión de la conexión emocional. La falta de intimidad (no solo física, sino emocional) también forma parte de las señales tempranas.

4. Desprecio reiterado y falta de aprecio

El desprecio a largo plazo, como burlarse, minimizar o desvalorizar al otro en discusiones, debilita la relación. Del mismo modo, la ausencia de reconocimiento o aprecio sobre las acciones cotidianas genera resentimiento continuo.

Lea: Los matrimonios disminuyeron y los divorcios aumentaron en Ecuador en 2024

5. Distancia emocional y vida paralela

Cuando la pareja vive vidas independientes—con intereses propios, sin planificación en común y escasa conexión emocional—, suele ser un indicador de que el matrimonio está al borde del quiebre, informa Versustexas.

Aunque no existe una única causa detrás de cada divorcio, identificar tempranamente señales como la crítica persistente, el distanciamiento emocional o el desprecio continuo permite actuar con antelación. La intervención profesional y la comunicación abierta pueden cambiar la trayectoria de muchas relaciones.

