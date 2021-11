Santa Teresa, el pueblo paradisíaco de Costa Rica que se convirtió en "un barrio argentino"

Surf y naturaleza

Las autoridades de Cóbano, distrito al que pertenece Santa Teresa, no cuentan con una cifra exacta de los argentinos que viven aquí pero todos coinciden en que no dejó de aumentar en la última década junto a la de israelíes o estadounidenses.

Matías Etchenique, quien coordina a los guardavidas voluntarios en la playa, llegó al pueblo en 2005 atraído por las olas. "En Argentina hay muchos surfistas pero no tenemos clima tropical ni océano Pacífico. Yo vine para surfear, pero después me di cuenta de que no quería esto solo de vacaciones, sino todo el tiempo", recuerda.

"Venir aquí me hizo cambiar mi forma de ver todo. Yo digo que ya soy 'argentico'. Si me alejo mucho de la playa, no me hallo. Realmente, me adapté y me adoptó", dice Morales, quien asegura haberse ido de fiesta con Matthew McConaughey durante la visita al pueblo del actor estadounidense.