Como joven investigador postdoctoral, Perlmutter y un equipo de científicos de alto nivel pensaron que estaban al borde de un gran descubrimiento.

Habían detectado una señal que parecía coincidir con la que emitiría un planeta. Estaban convencidos de haber encontrado por primera vez evidencia científica creíble sobre la existencia de un planeta fuera de nuestro sistema solar.

"Creo que fuimos lo suficientemente rápidos para explicar lo que estaba pasando, por lo que la gente no nos lo reprochó demasiado", reveló en su nuevo libro llamado "Third Millennium Thinking: Creating Sense in a World of Nonsense" ("Pensamiento del tercer milenio: Creando sentido en un mundo sin sentido"), del que es coautor con el filósofo John Campbell y el psicólogo Robert MacCoun.

Aunque puede parecer contradictorio admitir un error cometido hace décadas, Perlmutter quiere desafiar las connotaciones negativas que rodean el fracaso, diciendo que eso fue lo que mejoró su trabajo a largo plazo.

En conversación con la BBC, el científico dice que "la gente se siente realmente avergonzada aceptar que se equivocó".

“Espero que todos podamos experimentar momentos como ese. Creo que sería realmente interesante", afirma, admitiendo que cometer errores lo hizo ser "mucho más cuidadoso después".

En su trabajo posterior, Perlmutter esperaba encontrar el ritmo al que se estaba desacelerando la expansión del universo, pero descubrió lo contrario en 1998, después de una investigación cuidadosa y extensa.

El resultado sugirió que una fuerza misteriosa, llamada desde entonces energía oscura, estaba impulsando la aceleración.

Perlmutter recibió el Premio Nobel en 2011 por este descubrimiento, junto con los astrónomos Brian Schmidt y Adam Riess.

“Creo que la mayor parte de lo que hace un científico es buscar sus propios errores”, dijo Perlmutter tras recibir el reconocimiento.

“Sólo íbamos a hacer una medición y hacer mediciones es difícil. Pasas mucho tiempo tratando de averiguar: ‘¿Es correcto lo que he hecho hoy?’”, añadió.